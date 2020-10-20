Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Ефремову

Ранее с ходатайством о переносе рассмотрения апелляции выступил адвокат Ефремова Петр Хархорин, а также один из адвокатов потерпевших Анна Бутырина. В независимой экспертизе говорится, что погибший курьер Сергей Захаров мог быть не пристегнут ремнями безопасности в момент ДТП.

Как сообщает РЕН ТВ, ранее Михаил Ефремов попросил не лишать его бывшего защитника Эльмана Пашаева статуса адвоката.

