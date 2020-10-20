Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Ефремову

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября. Об этом сообщила председатель коллегии судей Елена Ишмуратова.

По ее словам, время потребуется для решения вопроса о компенсации потерпевшим, а также для ознакомления адвокатов потерпевших с материалами независимой экспертизы по делу, передает ТАСС.

Защита Ефремова провела переговоры о примирении с потерпевшими

Ранее с ходатайством о переносе рассмотрения апелляции выступил адвокат Ефремова Петр Хархорин, а также один из адвокатов потерпевших Анна Бутырина. В независимой экспертизе говорится, что погибший курьер Сергей Захаров мог быть не пристегнут ремнями безопасности в момент ДТП.

Как сообщает РЕН ТВ, ранее Михаил Ефремов попросил не лишать его бывшего защитника Эльмана Пашаева статуса адвоката.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АпелляцияМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры