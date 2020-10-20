Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Ефремову
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября. Об этом сообщила председатель коллегии судей Елена Ишмуратова.
По ее словам, время потребуется для решения вопроса о компенсации потерпевшим, а также для ознакомления адвокатов потерпевших с материалами независимой экспертизы по делу, передает ТАСС.
Ранее с ходатайством о переносе рассмотрения апелляции выступил адвокат Ефремова Петр Хархорин, а также один из адвокатов потерпевших Анна Бутырина. В независимой экспертизе говорится, что погибший курьер Сергей Захаров мог быть не пристегнут ремнями безопасности в момент ДТП.
Как сообщает РЕН ТВ, ранее Михаил Ефремов попросил не лишать его бывшего защитника Эльмана Пашаева статуса адвоката.
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