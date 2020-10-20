Защита Ефремова провела переговоры о примирении с потерпевшими
Новые защитники Михаила Ефремова вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление адвоката Романа Филиппова. При том, он не уточнил, чем эти переговоры завершились.
Напомним, в этот вторник, 20 октября, Мосгорсуд начинает рассматривать жалобы на приговор Ефремову, который был осужден на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре столицы. В апелляционной жалобе артист отметил, что раскаивается, признает вину и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева, подчеркивает Газета.ру.
Кстати, Мосгорсуд не будет ограничивать допуск представителей СМИ на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за COVID-19 ограничения. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Она подчеркнула, что с учетом требований по соблюдению социальной дистанции и числа посадочных мест в зале смогут разместиться 45 слушателей, при этом строго по одному представителю от одного издания. Солопова напомнила, что зайти в суд можно только в масках и перчатках.
Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Как установило следствие, актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем этого авто курьер интернет-магазина Сергей Захаров позже скончался в больнице, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Законопроект о всероссийской реновации жилья поддержали в правительстве
- Ефремова доставили в Мосгорсуд
- В Москве ожидается первый снег
- Власти Москвы не планируют закрывать промпредприятия из-за COVID-19
- В США арестовали восемь человек за контрабанду электроники в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru