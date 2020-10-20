Защита Ефремова провела переговоры о примирении с потерпевшими

Новые защитники Михаила Ефремова вели переговоры с потерпевшими по делу о примирении между сторонами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление адвоката Романа Филиппова. При том, он не уточнил, чем эти переговоры завершились.

Напомним, в этот вторник, 20 октября, Мосгорсуд начинает рассматривать жалобы на приговор Ефремову, который был осужден на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре столицы. В апелляционной жалобе артист отметил, что раскаивается, признает вину и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева, подчеркивает Газета.ру.

Кстати, Мосгорсуд не будет ограничивать допуск представителей СМИ на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за COVID-19 ограничения. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она подчеркнула, что с учетом требований по соблюдению социальной дистанции и числа посадочных мест в зале смогут разместиться 45 слушателей, при этом строго по одному представителю от одного издания. Солопова напомнила, что зайти в суд можно только в масках и перчатках.