Суд передал государству имущество экс-депутата Сопчука на 41 млрд рублей
Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства незаконно нажитые недвижимость и активы экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука стоимостью свыше 41 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Суд принял решение на основании материалов ФСБ по иску Генпрокуратуры.
«Обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы... Сопчука на сумму, превышающую 41 млрд рублей», — подчеркнули в ЦОС.
Как отметили в ведомстве, в 2006 году экс-депутат образовал в Приморском крае золотодобывающую компанию ООО «Терней Золото» и «вывел в частную собственность ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска» через границу РФ.
Сергей Сопчук был депутатом и спикером Заксобрания Приморья, первым вице-губернатором края, депутатом Госдумы VII созыва. В ноябре 2021 года против бывшего парламентария возбудили дело о незаконном предпринимательстве. Сопчука объявили в международный розыск и заочно арестовали. По данным ФСБ, в июле 2021-го фигурант скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд передал государству имущество экс-депутата Сопчука на 41 млрд рублей
- Российские военные освободили Орловку в ДНР
- СМИ: В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов
- Глава МАГАТЭ приехал на Курскую АЭС
- Гладков заявил о попытке прорыва ВСУ через границу Белгородской области
- Дурову продлили срок задержания еще на 48 часов
- СМИ: Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение
- Группа Oasis объявила о воссоединении и анонсировала турне
- Вице-мэр Ракова сообщила о спасении женщины с редкой опухолью в сердце в Институте Склифосовского
- Дмитрий Дюжев исполнит роль президента США Джо Байдена в сериале «Гудбай»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru