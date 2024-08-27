Суд передал государству имущество экс-депутата Сопчука на 41 млрд рублей

Суд принял решение на основании материалов ФСБ по иску Генпрокуратуры.

«Обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы... Сопчука на сумму, превышающую 41 млрд рублей», — подчеркнули в ЦОС.

Как отметили в ведомстве, в 2006 году экс-депутат образовал в Приморском крае золотодобывающую компанию ООО «Терней Золото» и «вывел в частную собственность ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска» через границу РФ.

Сергей Сопчук был депутатом и спикером Заксобрания Приморья, первым вице-губернатором края, депутатом Госдумы VII созыва. В ноябре 2021 года против бывшего парламентария возбудили дело о незаконном предпринимательстве. Сопчука объявили в международный розыск и заочно арестовали. По данным ФСБ, в июле 2021-го фигурант скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах.

