Суд обратил в доход государства активы владельца водки Stolichnaya Шефлера

Эти компании контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, который не функционирует с 2012 года. По данным Forbes, состояние Шефлера составляет $1,5 млрд.

Прокуратура также настаивала на признании Юрия Шефлера и его люксембургских компаний — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group — «экстремистским объединением». В обвинении утверждалось, что Шефлер финансировал фонд, который поддерживает ВСУ. Суд удовлетворил это требование, передает «Радиоточка НСН».

