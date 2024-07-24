Суд обратил в доход государства активы владельца водки Stolichnaya Шефлера
Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры против Юрия Шефлера, владельца водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya. Суд постановил обратить его активы в доход государства, следует из постановления суда.
Юрий Шефлер владел спиртовым заводом «Амбер Талвис» в Тамбовской области, на который суд наложил арест в июне. Кроме этого завода, под изъятие также попадают акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в его дочернем предприятии ООО «РВВК».
Эти компании контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, который не функционирует с 2012 года. По данным Forbes, состояние Шефлера составляет $1,5 млрд.
Прокуратура также настаивала на признании Юрия Шефлера и его люксембургских компаний — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group — «экстремистским объединением». В обвинении утверждалось, что Шефлер финансировал фонд, который поддерживает ВСУ. Суд удовлетворил это требование, передает «Радиоточка НСН».
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