Суд отправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест
Заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее стало известно, что правоохранители задержали чиновника по уголовному делу о махинациях во время ликвидации угольных шахт. По данным МВД, в 2014-2023 годах должностные лица Минэнерго заключили контракты на соответствующие работы, которые не были выполнены полностью.
Суд предъявил Мочальникову обвинение в злоупотреблении полномочиями.
«Постановлением Никулинского районного суда... удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мочальникова», — отметили в учреждении.
Чиновник пробудет под арестом до 24 декабря.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В алтайских школах и детсадах начали вводить карантин из-за ОРВИ и пневмонии
- Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в российский прокат в середине ноября
- В поликлинике на юго-востоке Москвы произошел пожар
- Четырех человек госпитализировали после нападения мужчины в супермаркете Санкт-Петербурга
- Суд отправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест
- ФСБ: в Роснано при создании российского планшета похитили 13 млрд рублей
- У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Дмитрий Дюжев рассказал о работе над ролью Байдена
- СМИ: Турция не разглашает детали предложений по Украине, чтобы не навредить процессу
- В Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru