Суд отправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест

Заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали чиновника по уголовному делу о махинациях во время ликвидации угольных шахт. По данным МВД, в 2014-2023 годах должностные лица Минэнерго заключили контракты на соответствующие работы, которые не были выполнены полностью.

Суд предъявил Мочальникову обвинение в злоупотреблении полномочиями.

«Постановлением Никулинского районного суда... удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мочальникова», — отметили в учреждении.

Чиновник пробудет под арестом до 24 декабря.

