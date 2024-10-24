СМИ: Замминистра энергетики Мочальникова задержали по делу о мошеничестве

Собеседник агентства указал, что чиновник был задержан и доставлен в полицию по делу о крупном мошенничестве во время ликвидации угольных шахт.

«Мочальников проходит по тому же делу, по которому задержан и бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский», - уточнил источник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время чиновникам будут предъявлены обвинения.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что экс-министра финансов Самарской области Андрея Прямилова задержали по делу о коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».