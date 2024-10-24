СМИ: Замминистра энергетики Мочальникова задержали по делу о мошеничестве
Правоохранители задержали замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Интерфакс».
Собеседник агентства указал, что чиновник был задержан и доставлен в полицию по делу о крупном мошенничестве во время ликвидации угольных шахт.
«Мочальников проходит по тому же делу, по которому задержан и бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский», - уточнил источник агентства.
Он добавил, что в ближайшее время чиновникам будут предъявлены обвинения.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что экс-министра финансов Самарской области Андрея Прямилова задержали по делу о коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД Грузии закупило водометы и оружие перед парламентскими выборами
- Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета
- ВСУ потеряли на Курском направлении 26 222 военнослужащих
- Стала известна дата премьеры сериала «Первый номер» с Цыгановым в главной роли
- Путин заявил, что у ООН сейчас нет альтернатив
- СМИ: Замминистра энергетики Мочальникова задержали по делу о мошеничестве
- СМИ: Израиль отложил атаку на Иран в связи с утечкой секретных документов
- СМИ: Рэпер Гуф отправился в рехаб на лечение
- Медведев словами bоbr kurwa прокомментировал решение Варшавы выслать посла РФ
- СМИ: США просят G7 рассмотреть введение санкций на палладий и титан из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru