Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции

Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда по обвинению в организации незаконной миграции граждан Нигерии в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину обвиняют в организации незаконного въезда иностранных граждан в Россию по предварительному сговору с группой лиц, за что ему может грозить до семи лет лишения свободы.