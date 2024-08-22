Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции

Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда по обвинению в организации незаконной миграции граждан Нигерии в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину обвиняют в организации незаконного въезда иностранных граждан в Россию по предварительному сговору с группой лиц, за что ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Преподавателя РУДН задержали в Москве

Пресс-служба суда, ссылаясь на следствие, уточнила, что преподаватель вместе с соучастниками искал как россиян, так и иностранцев, готовых за вознаграждение вступить в фиктивный брак. Тем, кто соглашался, давали инструкции о том, как вести себя при заключении брака, чтобы не вызвать подозрений у сотрудников ЗАГСа.

Эти фиктивные браки позволяли иностранцам получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и гостевые визы. В суде отметили, что такие незаконные услуги предоставлялись в основном гражданам Нигерии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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