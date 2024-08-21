Преподавателя РУДН задержали в Москве
Преподавателя РУДН, сотрудника кафедры инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержали в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Там отметили, что задержание не связано с его работой в вузе.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании преподавателя Экподобо Раймонд Оввигхо по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии.
В пресс-службе РУДН добавили, что научный руководитель задержанного преподавателя отзывается о нем как о спокойном, интеллигентном молодом человеке.
Ранее СМИ сообщили, что размер взяток в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) мог достигать до 500 тысяч рублей за сдачу одного экзамена. Ранее в МГМСУ возбудили уголовное дело по факту взяточничества, также у преподавателей вуза и некоторых студентов прошли обыски. Позднее стало известно о задержании доцента университета, который подозревается в получении взяток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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