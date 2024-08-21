Преподавателя РУДН задержали в Москве

Преподавателя РУДН, сотрудника кафедры инновационного менеджмента в отраслях промышленности, задержали в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Там отметили, что задержание не связано с его работой в вузе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании преподавателя Экподобо Раймонд Оввигхо по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии.