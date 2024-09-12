Суд отправил в СИЗО главу Долгопрудного Юдина

Чиновник обвиняется в мошенничестве на 44 млн рублей, а также превышении должностных полномочий. По данным ГУ СК по Московской области, будучи главой городского округа Талдом Юдин безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал Юдина. Срок содержания чиновника под стражей не уточняется.

Ранее бывший глава ГУ МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве, сообщает «Свободная пресса».

