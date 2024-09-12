Хинштейн: В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии

Парламентарий сообщил, что в июне 2022 года был заключен 20-миллионный госконтракт на ремонт казармы спецназа. Салманов, несмотря на то, что работы были выполнены не полностью, осуществил приёмку контракта, чем нанёс бюджету ущерб в размере 1,5 млн рублей.

«Разоблачение стало результатом успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии... Теперь Салманову предстоит ответить и своим рублем, и свободой», - заключил Хинштейн.

Ранее суд арестовал имущество бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает RT.

