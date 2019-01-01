Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова
Тверской суд Москвы заключил под стражу уже осуждённого экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова по новому эпизоду о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.
Как сообщалось, Безделов обвиняется в «организация преступного сообщества».
По версии следствия, руководитель ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олег Сенкевич и начальник Управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данила Вавилов, и еще несколько чиновников и бизнесменов совместно расхищали деньги. Они были выделены государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу с Абхазией.
Всего за период с сентября 2009 года по май 2013 года было похищено и легализовано более 490 млн рублей.
Осенью 2015 года итальянский суд принял решение об экстрадиции. В апреле 2016 года Безделов был экстрадирован в Россию.
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