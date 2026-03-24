Суд отправил в колонию шестерых участников перестрелки у офиса Wildberries
Пресненский суд Москвы осудил шестерых фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В частности, 24 марта было завершено рассмотрение дела в отношении Бахтурина Л.А., Ефремова А.В., Магомедхалилова А.М., Мажиева М.Х., Сковородина М.А. и Умаева Д.А.
«Приговором суда им назначены различные сроки наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.
Уточняется, что указанным лицам были назначены сроки от одного года семи месяцев до двух лет четырех месяцев колонии.
Нападение на головной офис компании Wildberries в Москве произошло 18 сентября 2024 года. В результате два человека погибли и несколько получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
