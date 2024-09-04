Суд отправил сотрудницу Центра содержания иностранцев под домашний арест

Таганский суд Москвы принял решение о домашнем аресте сотрудницы Центра временного содержания иностранных граждан Ольги Адакиной, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Мера пресечения назначена до 3 ноября.

Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о мошенничестве в ЦВСИГ в Сахарово

В суде уточнили, что следствие предлагало отправить Адакину в следственный изолятор, но этот запрос был отклонен. Ранее суд арестовал двух других сотрудников центра — Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Они обвиняются по статье 159 УК за мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, Мустапаев и Текнеджян, выполняя свои должностные обязанности, обманом обещали сократить сроки пребывания в центре, хотя знали, что не имели полномочий для решения этих вопросов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:МигрантыДомашний АрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры