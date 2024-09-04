Суд отправил сотрудницу Центра содержания иностранцев под домашний арест

В суде уточнили, что следствие предлагало отправить Адакину в следственный изолятор, но этот запрос был отклонен. Ранее суд арестовал двух других сотрудников центра — Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Они обвиняются по статье 159 УК за мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, Мустапаев и Текнеджян, выполняя свои должностные обязанности, обманом обещали сократить сроки пребывания в центре, хотя знали, что не имели полномочий для решения этих вопросов, передает «Радиоточка НСН».