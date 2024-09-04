Суд отправил сотрудницу Центра содержания иностранцев под домашний арест
Таганский суд Москвы принял решение о домашнем аресте сотрудницы Центра временного содержания иностранных граждан Ольги Адакиной, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Мера пресечения назначена до 3 ноября.
В суде уточнили, что следствие предлагало отправить Адакину в следственный изолятор, но этот запрос был отклонен. Ранее суд арестовал двух других сотрудников центра — Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Они обвиняются по статье 159 УК за мошенничество в крупном размере.
По версии следствия, Мустапаев и Текнеджян, выполняя свои должностные обязанности, обманом обещали сократить сроки пребывания в центре, хотя знали, что не имели полномочий для решения этих вопросов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зоозащитники считают, что кит Хвальдимир был убит из огнестрельного оружия
- США обяжут МИА «Россия сегодня» отчитаться об имуществе и сотрудниках
- Житель Курска стал фигурантом дела за помощь «Азову»
- Суд отправил сотрудницу Центра содержания иностранцев под домашний арест
- Медведев предложил создать санитарный кордон на Украине до Польши
- В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Air India
- Минобороны проиграло иск против завода «Телта», связанного с делом Шамарина
- США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», RT, Sputnik и Ruptly
- СМИ: Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех
- Сокуров отменил открытие мастерской в Ереване из-за проблем с ректоратом вуза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru