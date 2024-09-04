Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о мошенничестве в ЦВСИГ в Сахарово

Следствие утверждает, что в начале августа подозреваемые, исполняя свои служебные обязанности, сообщили иностранным гражданам, что могут сократить сроки их пребывания в России.

Получив за это не менее 80 тыс. рублей, они не смогли выполнить обещанное, так как не имели соответствующих полномочий, передает «Радиоточка НСН».

