Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о мошенничестве в ЦВСИГ в Сахарово

Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан по обвинению в мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Арест продлится до 3 ноября.

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Следствие утверждает, что в начале августа подозреваемые, исполняя свои служебные обязанности, сообщили иностранным гражданам, что могут сократить сроки их пребывания в России.

Получив за это не менее 80 тыс. рублей, они не смогли выполнить обещанное, так как не имели соответствующих полномочий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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