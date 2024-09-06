Суд отправил под домашний арест зампреда правительства Ивановской области
Октябрьский районный суд города Иваново смягчил меру пресечения зампреду правительства Ивановской области, руководителю комплекса социальной сферы Ирине Эрмиш. Подозреваемая в превышении должностных полномочий чиновница отправлена под домашний арест. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
Эрмиш пробудет под домашним арестом до 6 ноября 2024 года. Ей запрещено общаться с кем-либо, кроме родственников, а также использовать средства связи, получать и отправлять почтово-телеграфные сообщения без дозволения следователя.
Ранее главу города Болхов Орловской области задержали по делу о превышении должностных полномочий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru