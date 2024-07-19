Главу Болхова задержали по делу о превышении полномочий

Главу города Болхов Орловской области задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Следователь планирует направить в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, в апреле прошлого года администрация Болхова заключила муниципальный контракт с организацией для работ по благоустройству в парке «Болховкин луг». Глава города знал, что работы были выполнены не в полном объеме и из материалов ненадлежащего качества, однако поручил указания принять и ввести в эксплуатацию объект. В декабре 2023-го руководитель администрации подписал акт приемки работ, которые не соответствовали техническому заданию и документации. В результате действий градоначальника бюджету Болхова был причинен ущерб в размере не менее 66 млн рублей.

Согласно данным сайта администрации города, главой Болхова с 2021 года является Владимир Авилов.

Ранее в Подмосковье задержали бывшего главу городского округа Шатура Алексея Артюхина, которого обвинили в растрате около 221 млн рублей, напоминает RT.

