Суд отправил под домашний арест взяткодателя по делу Паршина
13 июля 202322:08
Суд назначил домашний арест взяткодателю по делу заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Максима Паршина, сообщает РИА Новости.
Заседание проходит в Басманном суде Москвы.
Паршина задержали в четверг при получении взятки. В Следственном комитете сообщили, что чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления.
В Минцифры отметили, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru