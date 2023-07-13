Суд отправил под домашний арест взяткодателя по делу Паршина

Суд назначил домашний арест взяткодателю по делу заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Максима Паршина, сообщает РИА Новости.

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Заседание проходит в Басманном суде Москвы.

Паршина задержали в четверг при получении взятки. В Следственном комитете сообщили, что чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления.

В Минцифры отметили, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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