Суд отправил под домашний арест второго совладельца «Русских фондов»

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест второго совладельца инвестгруппы «Русские фонды» Сергея Васильева вслед за Константином Бейритом по делу о мошенничестве, по которому также проходит предприниматель Евгений Новицкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Васильеву была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 сентября 2024 года.