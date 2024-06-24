Суд отправил под домашний арест второго совладельца «Русских фондов»

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест второго совладельца инвестгруппы «Русские фонды» Сергея Васильева вслед за Константином Бейритом по делу о мошенничестве, по которому также проходит предприниматель Евгений Новицкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Васильеву была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 сентября 2024 года.

СМИ: Задержан председатель совета директоров «Русских фондов» Васильев

На прошлой неделе Тверской районный суд Москвы принял решение о домашнем аресте Евгения Новицкого, обвиняемого по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

«Русские фонды» представляют собой многопрофильный производственно-финансовый холдинг, занимающийся финансами, агропромышленностью и цифровыми технологиями. Центральный офис компании находится в Москве, согласно информации на ее официальном сайте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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