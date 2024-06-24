СМИ: Задержан председатель совета директоров «Русских фондов» Васильев

В Тверской области сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы «Русские фонды», сообщает РБК.

В Москве задержали экс-президента холдинга АФК «Система» Новицкого

Кроме того, задержан директор компании Константин Бейрит. Это связано с делом в отношении бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого.

Ранее экс-главу АФК «Система» отправили под домашний арест на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Задержание

Горячие новости

Все новости

партнеры