СМИ: Задержан председатель совета директоров «Русских фондов» Васильев
24 июня 202406:17
В Тверской области сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы «Русские фонды», сообщает РБК.
Кроме того, задержан директор компании Константин Бейрит. Это связано с делом в отношении бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого.
Ранее экс-главу АФК «Система» отправили под домашний арест на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Задержан председатель совета директоров «Русских фондов» Васильев
- В Дагестане объявлен трехдневный траур
- Посол РФ: США не уйдут от ответственности за атаку ВСУ на Севастополь
- Развожаев: В Севастополь по поручению Путина прибыли медики и психологи
- СМИ: Во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море
- СМИ: Удар ATACMS по Севастополю усилит обеспокоенность США
- В ГУР Украины назвали сложной ситуацию на поле боя для ВСУ
- Расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем
- В Ростовской области отразили воздушную атаку БПЛА
- Меликов: При терактах погибли более 15 полицейских и несколько гражданских
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru