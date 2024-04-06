Суд отправил под домашний арест владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко
Гендиректора крупнейшего оператора спортивных прав TeleSport Group Петра Макаренко отправили под домашний арест на 30 суток по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе судов Москвы.
Там добавили, что топ-менеджера обвиняют в махинациях, связанных с трансляцией спортивных мероприятий.
Ранее СМИ сообщали о споре «Телеспорта» с вещателями из-за продажи прав на трансляцию Чемпионата Европы по футболу. В прошлом году на Макаренко подал в суд гендиректор и бенефициар онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин. Тот требовал исключить Макаренко из состава акционеров «Телеспорт Груп».
За месяц до подачи того иска между Okko и «Телеспорт Груп» произошел конфликт. Причиной стала якобы незаконная продажа прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа». Тогда в Okko заявили, что в июле 2021 года приобрели у компании эксклюзивные права на показ до 2028 года всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА. Однако трансляции отбора велись в прямом эфире принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» канала «Матч ТВ».
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