Суд отправил под домашний арест главного инженера ТЦ «Времена года»

Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения главному инженеру торгового центра «Времена года» Евгению Боткину.

Бастрыкин контролирует дело о прорыве трубы в ТЦ «Времена года»

Суд отправил мужчину под домашний арест до 24 сентября. Ему предъявили обвинение по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Боткина задержали 24 июля. Следствие просило заключить обвиняемого под стражу. Свою вину он не признал.

В минувшую субботу в торговом центре «Времена года» произошел прорыв горячей воды. Погибли четыре человека, 70 пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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