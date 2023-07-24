Бастрыкин контролирует дело о прорыве трубы в ТЦ «Времена года»

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое было инициировано после прорыва трубы в торговом центре «Времена года» в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

Собянин: четыре человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве

Он поручил представить доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах. В настоящее время следователи продолжают устанавливать детали трагедии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям четырех погибших из-за прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ «Времена Года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПроисшествияАлександр Бастрыкин

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