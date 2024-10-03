Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела Cryptex
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест двух новых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex и создании организованного преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Подозреваемы, Руслан и Роман Ореховские будут находиться под домашним арестом до 28 ноября 2024 года. Суд установил для них определенные запреты и ограничения на время ареста. Ранее под домашний арест был отправлен еще один фигурант дела — Александр Терещенко.
По данным следствия, с 2013 года обвиняемые использовали свои знания в банковской сфере для создания преступного сообщества. Они разработали инфраструктуру, которая включала анонимную платежную систему UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса.
Эти ресурсы использовались для незаконной банковской деятельности и оборота средств платежей. В деле фигурируют 96 человек, которых доставляют в Москву для дальнейшего разбирательства, передает «Радиоточка НСН».
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