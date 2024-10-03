Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела Cryptex

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест двух новых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex и создании организованного преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Подозреваемы, Руслан и Роман Ореховские будут находиться под домашним арестом до 28 ноября 2024 года. Суд установил для них определенные запреты и ограничения на время ареста. Ранее под домашний арест был отправлен еще один фигурант дела — Александр Терещенко.