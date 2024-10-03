Первого фигуранта дела Cryptex отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы по запросу следствия поместил Александра Терещенко, фигуранта уголовного дела, связанного с анонимной платежной системой UAPS и криптовалютной биржей Cryptex, под домашний арест до 28 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Терещенко предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность.