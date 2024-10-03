Первого фигуранта дела Cryptex отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы по запросу следствия поместил Александра Терещенко, фигуранта уголовного дела, связанного с анонимной платежной системой UAPS и криптовалютной биржей Cryptex, под домашний арест до 28 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Терещенко предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность.
Уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex было возбуждено 2 октября. В рамках расследования задержано около сотни подозреваемых. Следствие установило, что участники преступной группы занимались незаконным обменом валют и криптовалют, приемом наличных денег, продажей банковских карт и доступов к личным кабинетам.
По данным СК, общий оборот средств в 2023 году составил более 112 млрд рублей, а прибыль группы превысила 3,7 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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