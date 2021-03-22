Главу «Биотэк» Шпигеля, подозреваемого в мошенничестве, госпитализировали из зала суда
Директор группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель был госпитализирован из зала Басманного суда Москвы. Об этом заявил его адвокат, передает радио "Business FM".
По данным радиостанции, Шпигель был направлен в ГКБ №36. Пресс-секретарь суда Ирина Софинская также заявила журналистам, что суд изменил сроки рассмотрения ходатайства об аресте Шпигеля по состоянию его здоровья до 23 марта.
Также арестованы жена подозреваемого Евгения Шпигель, а также губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Они задержаны до 20 мая.
По предварительным данным, в 2020 году губернатор Белозерцев получил от Шпигеля и других подозреваемых около 31 млн рублей, чтобы они могли получить госконтракты на покупку лекарств и других медицинских средств для Пензенской области.
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