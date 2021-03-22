Главу «Биотэк» Шпигеля, подозреваемого в мошенничестве, госпитализировали из зала суда

Также арестованы жена подозреваемого Евгения Шпигель, а также губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Они задержаны до 20 мая.

По предварительным данным, в 2020 году губернатор Белозерцев получил от Шпигеля и других подозреваемых около 31 млн рублей, чтобы они могли получить госконтракты на покупку лекарств и других медицинских средств для Пензенской области.