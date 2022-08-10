«Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей

«Новая газета» признана Симоновским районном судом Москвы виновной в злоупотреблении свободой массовой информации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно постановлению судьи, издание оштрафовано на 350 тысяч рублей.

«Постановлением Симоновского районного суда Москвы АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в суде не уточнили деталей совершенного изданием административного правонарушения.

В начале июля районный суд оштрафовал «Новую газету» по аналогичной статье на 300 тыс. рублей.

Газета приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.

Ранее Роскомнадзор обратился в суд с требованием отозвать лицензию у «Новой газеты».

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ФОТО: РИА Новости
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