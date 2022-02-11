Пририсовавший глаза на картине ученицы Малевича в «Ельцин-центре» принял её за детский рисунок

Охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев пририсовал ручкой глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, потому что посчитал, что это детский рисунок. В этом он сам признался в интервью екатеринбургскому изданию E1.ru.

Васильеву 63 года, он ветеран войн в Афганистане и Чечне. Получил третью группу инвалидности, медаль «За отвагу». В ЧОП, который обслуживает «Ельцин-центр», ему помогли устроиться знакомые. История с «глазками» случилась в первый день работы Васильева в «Ельцин-центре».

По словам охранника, проходя мимо картины Лепорской «Три фигуры», он услышал, как подростки 16–17 лет обсуждают, почему у изображений людей нет глаз и рта. Как утверждает Васильев, девушки из компании сами дали ему ручку и попросили нарисовать глаза, причём заявили, что это их собственная работа.

Супруга Васильева в разговоре с журналистами рассказала, что муж «иногда в каких-то вещах наивен как ребенок», и объяснила это последствиями контузии.

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи была повреждена на выставке в «Ельцин-центре» в декабре, но известно об этом стало в январе. Третьяковка оценила стоимость реставрации в 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

