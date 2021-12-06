Суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову

Рассмотрение жалобы на продление ареста журналисту, советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову перенесли с 9 декабря. Об сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Талантова.

Адвокат: обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от новой сделки со следствием

Как отметил защитник, Первый апелляционный суд общей юрисдикции перенес заседание на более поздний срок.

«Связано это с тем, что в суде не успевают ознакомиться с моими возражениями на протокол. А не успевают они потому, что мне его выдали позже, чем должны были», — рассказал Талантов.

Адвокат добавил, что жалоба может быть рассмотрена 14 декабря.

Ивана Сафронова задержали и арестован 7 июля 2020 года. Советник главы Роскосмоса обвиняется в госизмене: по данным следствия, с 2012 года Сафронов работал на чешские спецслужбы. Сам обвиняемый отрицает свою вину. По решению Мосгорсуда Сафронов пробудут под арестом до 7 января 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосизменаИван СафроновМосква
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