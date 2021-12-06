Суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову

Как отметил защитник, Первый апелляционный суд общей юрисдикции перенес заседание на более поздний срок.

«Связано это с тем, что в суде не успевают ознакомиться с моими возражениями на протокол. А не успевают они потому, что мне его выдали позже, чем должны были», — рассказал Талантов.

Адвокат добавил, что жалоба может быть рассмотрена 14 декабря.

Ивана Сафронова задержали и арестован 7 июля 2020 года. Советник главы Роскосмоса обвиняется в госизмене: по данным следствия, с 2012 года Сафронов работал на чешские спецслужбы. Сам обвиняемый отрицает свою вину. По решению Мосгорсуда Сафронов пробудут под арестом до 7 января 2022 года.

