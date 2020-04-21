Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Кокорину и Мамаеву
Второй кассационный суд отложил рассмотрение жалоб защиты на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Как пишет РИА Новости, они будут рассмотрены 13 мая.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев обжалуют свой приговор в суде, напоминает RT.
Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
6 сентября прошлого года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, Они вышли на свободу 17 сентября. Протасовицкий был освобождён из-под стражи 8 ноября.
Ранее НСН писала, что нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге. Об этом объявила пресс-служба РПЛ. В прошлом месяце бывший форвард «Зенита» сыграл за сочинцев четыре встречи, в которых записал на свой счёт три гола, а также две результативные передачи.
Кокорин перешёл из петербургского клуба в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды, отмечает RT. Как стало известно изданию «Чемпионат», черноморский клуб намерен предложить Александру полноценный контракт после истечения аренды.
В таком исходе дела лично заинтересован владелец «Сочи» бизнесмен Борис Ротенберг. Контракт Кокорина с бело-голубыми действует до лета текущего года.
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