Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Кокорину и Мамаеву

Второй кассационный суд отложил рассмотрение жалоб защиты на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Как пишет РИА Новости, они будут рассмотрены 13 мая.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев обжалуют свой приговор в суде, напоминает RT.

Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября прошлого года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, Они вышли на свободу 17 сентября. Протасовицкий был освобождён из-под стражи 8 ноября.