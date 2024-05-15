Суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб по делу Стрелкова

Он также напомнил, что защита ранее предоставила суду документ от одной из воинских частей, подтверждающий ее согласие на заключение с подсудимым контракта на военную службу.

«В соответствии с действующим законодательством Гиркин может отправиться на фронт по своему желанию только в случае полной отмены указанного обвинительного приговора», - пояснил Молохов.

В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил администрировать сайты в течение трех лет. Гособвинение просило назначить четыре года 11 месяцев колонии, напоминает «Радиоточка НСН».

