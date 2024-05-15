Суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб по делу Стрелкова
Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Игоря Стрелкова (Гиркина) отложили на 29 мая 2024 года из-за серьезных нарушений закона, которые были допущены при рассмотрении дела судом первой инстанции. Об этом НСН сообщил его адвокат Александр Молохов.
Он также напомнил, что защита ранее предоставила суду документ от одной из воинских частей, подтверждающий ее согласие на заключение с подсудимым контракта на военную службу.
«В соответствии с действующим законодательством Гиркин может отправиться на фронт по своему желанию только в случае полной отмены указанного обвинительного приговора», - пояснил Молохов.
В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил администрировать сайты в течение трех лет. Гособвинение просило назначить четыре года 11 месяцев колонии, напоминает «Радиоточка НСН».
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