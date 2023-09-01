«Исключено!»: Стрелков рассказал о своем политическом будущем

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), находящийся под арестом в СИЗО-2, заявил, что его, вероятно, ждет запрет «на участие в легальной политической деятельности на достаточно длительные сроки».

Он ожидает, что его дело завершится осуждением, что исключает его участие в политической деятельности, передает NEWS.ru. При этом Стрелков пообещал заниматься патриотической общественной деятельностью, когда окажется на свободе.

Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября

Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО. До этого защита экс-министра обороны ДНР подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и просила отпустить его из СИЗО.

Ранее адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов рассказал «Радиоточка НСН» о состоянии здоровья своего подзащитного. По его словам, у Стрелкова обострились хронические заболевания, но он старается не жаловаться на плохое самочувствие. Супруга экс-министра обороны ДНР Мирослава Регинская рассказывала об ухудшении его состояния. Она писала в своих соцсетях, что у мужа начали отниматься руки и стали наблюдаться затруднения дыхания.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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