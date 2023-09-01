«Исключено!»: Стрелков рассказал о своем политическом будущем
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), находящийся под арестом в СИЗО-2, заявил, что его, вероятно, ждет запрет «на участие в легальной политической деятельности на достаточно длительные сроки».
Он ожидает, что его дело завершится осуждением, что исключает его участие в политической деятельности, передает NEWS.ru. При этом Стрелков пообещал заниматься патриотической общественной деятельностью, когда окажется на свободе.
Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО. До этого защита экс-министра обороны ДНР подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и просила отпустить его из СИЗО.
Ранее адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов рассказал «Радиоточка НСН» о состоянии здоровья своего подзащитного. По его словам, у Стрелкова обострились хронические заболевания, но он старается не жаловаться на плохое самочувствие. Супруга экс-министра обороны ДНР Мирослава Регинская рассказывала об ухудшении его состояния. Она писала в своих соцсетях, что у мужа начали отниматься руки и стали наблюдаться затруднения дыхания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru