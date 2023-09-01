«Исключено!»: Стрелков рассказал о своем политическом будущем

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), находящийся под арестом в СИЗО-2, заявил, что его, вероятно, ждет запрет «на участие в легальной политической деятельности на достаточно длительные сроки».

Он ожидает, что его дело завершится осуждением, что исключает его участие в политической деятельности, передает NEWS.ru. При этом Стрелков пообещал заниматься патриотической общественной деятельностью, когда окажется на свободе.