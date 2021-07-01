Суд отклонил запрос Бритни Спирс и оставил ее под опекой отца
Суд Лос-Анджелеса отказал в удовлетворении иска американской певицы Бритни Спирс, которая просила отстранить ее отца от опекунства. Об этом сообщает The Guardian.
Певица хотела, чтобы ее опекуном назначили фирму Bessemer Trust, которая распоряжается деньгами Спирс совместно с отцом.
В суде певица обвинила семью во лжи, заявила, что ей запрещают выйти замуж и родить детей.
Также Бритни Спирс рассказала, что в ходе лечения ей прописали литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет, сообщал РИА ФАН.
Напомним, что в 2019 году ведущие подкаста BritGram Тесс Баркер и Барбара Грэй заметили, что Бритни перестала делать публикации в Instagram и появляться в медиапространстве, общественность замечала тревожные перемены в поведении певицы. Вскоре в соцсетях стал набирать обороты хештег #freeBritney, к которому присоединялись многие известные люди, сообщает RT.
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