Бритни Спирс в суде потребовала освободить ее из-под опеки отца

Американская певица Бритни Спирс потребовала на слушании в суде, чтобы ее полностью освободили от опекунства со стороны отца, которое длится уже 13 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Певица призналась, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Она также назвала опекунство «оскорбительным» и осудила отца и всех, кто был к нему причастен.

«Я хочу положить конец этому опекунству, которое на меня наложили без проверок. Оно приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю просто жить», — заявила артистка в своей эмоциональной речи. В суде она выступала по телефону.

39-летняя Спирс осудила юридическое соглашение и отца, который контролировал его большую часть существования договора. Она заявила, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного бодибилдера Сэма Асгари и родить ребенка, но условия опекунства ей это запрещают.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года после того, как она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

