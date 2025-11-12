Суд отклонил иск о защите чести и достоинства к Ларисе Гузеевой
Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Виктории Зигрист к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточнили в инстанции, заявление было подано в мае текущего года и рассматривалось по категории споров о защите чести и репутации граждан.
Для вынесения решения суду потребовалось провести четыре заседания и направить три запроса.
Исковые требования Зигрист суд признал необоснованными и полностью отклонил. Решение может быть обжаловано в установленном порядке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин и Токаев прибыли в Большой театр на гала-концерт
- Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева в Москву
- СМИ: Украина официально остановила мирные переговоры с Россией
- Суд отклонил иск о защите чести и достоинства к Ларисе Гузеевой
- Как не нарваться на фиктивные скидки перед Новым годом
- Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» Казахстана
- Канада ввела санкции против замглавы Россотрудничества Игоря Чайки
- «Кинули замануху»: Почему Армения не сможет отказаться от торговли с Россией
- Сотрудники МЧС РФ пострадали в ДНР при атаке украинского дрона
- Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою квартиру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru