Суд отклонил иск о защите чести и достоинства к Ларисе Гузеевой

Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Виктории Зигрист к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнили в инстанции, заявление было подано в мае текущего года и рассматривалось по категории споров о защите чести и репутации граждан.