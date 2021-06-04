Суд отклонил иск Meduza об оспаривании статуса СМИ-иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Meduza, пытавшегося оспорить включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В Кремле не усматривают давления на независимые СМИ в расширении списка иноагентов

Meduza, зарегистрированная в Латвии, ранее была внесена Минюстом РФ в список иноагентов. После этого издание сообщало, что потеряет из-за такого статуса большую часть рекламодателей. Позднее оно вынуждено было попросить финансовой поддержки у своих читателей, а также отказалось от работы с внештатными сотрудниками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что признание Meduza иноагентом не препятствует ее работе.


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ФОТО: pixabay.com
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