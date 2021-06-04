Суд отклонил иск Meduza об оспаривании статуса СМИ-иноагента

Meduza, зарегистрированная в Латвии, ранее была внесена Минюстом РФ в список иноагентов. После этого издание сообщало, что потеряет из-за такого статуса большую часть рекламодателей. Позднее оно вынуждено было попросить финансовой поддержки у своих читателей, а также отказалось от работы с внештатными сотрудниками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что признание Meduza иноагентом не препятствует ее работе.



