Суд отклонил иск Meduza об оспаривании статуса СМИ-иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Meduza, пытавшегося оспорить включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Meduza, зарегистрированная в Латвии, ранее была внесена Минюстом РФ в список иноагентов. После этого издание сообщало, что потеряет из-за такого статуса большую часть рекламодателей. Позднее оно вынуждено было попросить финансовой поддержки у своих читателей, а также отказалось от работы с внештатными сотрудниками.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что признание Meduza иноагентом не препятствует ее работе.
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