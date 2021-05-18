В Кремле не усматривают давления на независимые СМИ в расширении списка иноагентов
Расширение Минюстом РФ списка СМИ-иноагентов происходит в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Минюст действует в строгом соответствии с законом. И при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному СМИ. Что и было сделано", - сказал Песков журналистам, комментируя включение в список СМИ-иноагентов издания VTimes.
Отвечая на вопрос, усматривает ли Кремль в этих действиях Минюста системной работы против независимых СМИ, пресс-секретарь президента сказал: «Нет».
Как сообщалось, Минюст 14 мая включил издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов. Ранее в списке СМИ-иноагентов оказалась «Медуза».
Медиаменеджеры, опрошенные НСН, рассказали, что включение в список СМИ-иноагентов вызывает у них разные чувства: от спокойствия до отвращения.
Включение в список иноагентов со временем может стать для некоторых СМИ «знаком качества», однако ничего хорошего в этом нет, сказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» основатель телеканала «Дождь» Наталья Синдеева.
Со своей стороны, гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главред издания Владимир Сунгоркин признался «Радиоточке НСН», что не слышал об издании VTimes, а к включению в список СМИ-иноагентов «Медузы» отнесся спокойно.
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