Юристы допустили снижение размера алиментов Прилучного к их детям с Муцениеце
Для уменьшения размера выплаты алиментов к Муцениеце актеру Прилучному нужно будет доказать, что его мать, также требующая алименты, нетрудоспособна и нуждается в помощи, отметил в эфире НСН Игорь Трунов.
Если получателей алиментов от актера Павла Прилучного будет четверо, то каждый из них получит лишь 12,5% от его дохода, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в разговоре с НСН.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что мать и жена Прилучного решили взыскать с актера алименты. По данным источника, Любовь Прилучная обратилась в суд с требованием выплачивать алименты на нетрудоспособного члена семьи, то есть на нее. В свою очередь супруга артиста Зепюр Брутян подала иск на взыскание с Прилучного алиментов для их общего годовалого сына Микаэля. Отмечается, что таким образом Прилучный якобы нашел способ добиться уменьшения алиментов, которые требует Муцениеце, все эти шаги актер делает по совету юристов. Трунов указал, что действия Прилучного являются распространенным подходом.
«Алименты взыскиваются в размере не более 50% от дохода алиментщика. Если получателей будет четверо, то 50% делим на четыре, получим 12,5% на одного содержанта. В этом случае на двух детей он будет платить не 33,3%, а 25%. Используют такие подходы часто, однако суды не всегда их удовлетворяют. Много зависит от деталей и нюансов. К примеру, родители, требующие алименты, должны быть нетрудоспособны и нуждаться в помощи, а это оценочная категория», – сказал Трунов.
В свою очередь доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с НСН также отметил, что Прилучный может уменьшить размер алиментов их детям с Муцениеце. При этом, по словам юриста, нет четких значений уменьшения алиментов.
«В случае рождения детей в другом браке или если есть другое лицо, которому необходимо платить алименты, например, на родителя, то размер алиментов может быть уменьшен. В данном случае должны быть соблюдены интересы всех лиц, которому лицо обязано уплачивать алименты. Это и несовершеннолетние дети, и, например, престарелый родитель. И четкого процентного соотношения, насколько выплаты уменьшаются, нет. В данном случае размер алиментов на двух детей, которые в первом браке, может быть уменьшен судом по заявлению лица, выплачивающего алименты. То есть, сам господин Прилучный должен обратиться в суд для того, чтобы уменьшить алименты. Заявление рассматривается по правилам искового производства, то есть как иск. Истец Прилучный должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как основание своих требований», – объяснил собеседник НСН.
В начале октября Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретились на очередном судебном заседании. В этот раз предметом спора стало определение места жительства их общих детей – восьмилетней Мии и 11-летнего Тимофея. Муцениеце и Прилучный развелись в июне 2020 года. В августе 2022 года Прилучный женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. В мае 2023 года у них родился сын.
В мае этого года Прилучный обжаловал решение суда о взыскании с него алиментов, заявив, что берет на себя все расходы детей во время путешествий. Актер также сообщил, что купил сыну квартиру и намеревается обеспечить жильем дочь. После этого он подал встречный иск к экс-супруге с требованием определить место жительства их несовершеннолетних детей, передает «Радиоточка НСН».
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