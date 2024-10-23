Юристы допустили снижение размера алиментов Прилучного к их детям с Муцениеце

Если получателей алиментов от актера Павла Прилучного будет четверо, то каждый из них получит лишь 12,5% от его дохода, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в разговоре с НСН.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что мать и жена Прилучного решили взыскать с актера алименты. По данным источника, Любовь Прилучная обратилась в суд с требованием выплачивать алименты на нетрудоспособного члена семьи, то есть на нее. В свою очередь супруга артиста Зепюр Брутян подала иск на взыскание с Прилучного алиментов для их общего годовалого сына Микаэля. Отмечается, что таким образом Прилучный якобы нашел способ добиться уменьшения алиментов, которые требует Муцениеце, все эти шаги актер делает по совету юристов. Трунов указал, что действия Прилучного являются распространенным подходом.