Стали известны подробности иска Дудя к Минюсту

Блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иностранных агентов) в своем иске к Минюсту РФ требует признать незаконным «бездействие» министерства, не уведомившего его о включении в реестр иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Лефортовского суда в Москве.

Юрий Дудь подал иск к Минюсту

Ранее стало известно, что Дудь подал в суд на Минюст, напоминает Ura.ru. СМИ предполагали, что журналист намерен обжаловать включение в список иноагентов.

Рассмотрение дела назначено на утро 16 июня.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:Минюст РФИноагентыИскЮрий Дудь
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