Стали известны подробности иска Дудя к Минюсту
Блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иностранных агентов) в своем иске к Минюсту РФ требует признать незаконным «бездействие» министерства, не уведомившего его о включении в реестр иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Лефортовского суда в Москве.
Ранее стало известно, что Дудь подал в суд на Минюст, напоминает Ura.ru. СМИ предполагали, что журналист намерен обжаловать включение в список иноагентов.
Рассмотрение дела назначено на утро 16 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru