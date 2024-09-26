Стрелков отказался просить Путина о помиловании

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин), который был приговорен к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, не намерен просить президента Владимира Путина о помиловании. Об этом экс-министр рассказал в беседе с RTVI.

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Стрелков прокомментировал информацию о якобы имевших место попытках договориться об отправке на специальную военную операцию. По его словам, «единственный законный способ» участвовать в боевых действиях — отмена приговора судом либо «персональный акт помилования».

«При этом ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — заявил бывший министр.

Ранее жена Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что ее супруг неоднократно выражал желание служить Родине, но информации о возможности его отправки на СВО «на данный момент нет», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинПомилованиеИгорь Стрелков

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