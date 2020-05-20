Суд отказался признавать испанскую гадалку дочерью Сальвадора Дали

Суд в Мадриде отклонил апелляцию испанской гадалки Пилар Абель, которая считает себя дочерью величайшего художника Сальвадора Дали. Об сообщает The Guardian, подчеркивая, что теперь женщине предстоит оплатить судебные издержки, а также эксгумацию останков Дали. Её делали в июле 2017 года для проведения анализа ДНК. Он показал, что Сальвадор Дали отцом Пилар не является.

Женщина, занимающаяся предсказанием будущего по картам таро, ранее заявляла, что между её матерью и величайшим художником была связь, в результате которой в 1955 году Пилар Абель и появилась на свет.