Суд отказался признавать испанскую гадалку дочерью Сальвадора Дали

Суд в Мадриде отклонил апелляцию испанской гадалки Пилар Абель, которая считает себя дочерью величайшего художника Сальвадора Дали. Об сообщает The Guardian, подчеркивая, что теперь женщине предстоит оплатить судебные издержки, а также эксгумацию останков Дали. Её делали в июле 2017 года для проведения анализа ДНК. Он показал, что Сальвадор Дали отцом Пилар не является.

Женщина, занимающаяся предсказанием будущего по картам таро, ранее заявляла, что между её матерью и величайшим художником была связь, в результате которой в 1955 году Пилар Абель и появилась на свет.

Масштабная выставка Дали открылась в Москве

К слову, в конце февраля НСН писала, что выставка Сальвадора Дали в Москве побила рекорд посещаемости в России. За первый месяц работы её посетили около 300 тысяч человек. По данным организаторов экспозиции, это стало абсолютным рекордом для нашей страны.

Председатель правления культурно-исторического фонда «Связь времен», директор Музея Фаберже Владимир Воронченко признался, что не ожидал такого колоссального интереса к творчеству Сальвадора Дали. В среднем выставку посещают более 10 тысяч человек в день. Кроме того, по четвергам, пятницам и субботам были продлены часы работы экспозиции. В экспозиции, которая была развернула в «Манеже», были представлены 180 произведений самого знаменитого сюрреалиста в мире.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИспанияХудожники
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