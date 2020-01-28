Масштабная выставка Дали открылась в Москве

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» открылась сегодня для посетителей в выставочном зале «Манеж» в центре российской столицы. В экспозиции представлено свыше 180 произведений испанского мастера. Она охватывает весь творческий спектр художника – от юношеских пейзажей начала XX века в стиле импрессионизма до абстрактных полотен 1980-х годов, написанных в конце жизненного пути.

Так, впервые в нашей стране экспонируется картина «Мягкий автопортрет с жареным беконом», а также некоторые другие редкие полотна. Работы предоставили музей «Гала – Сальвадор Дали», национальный музей «Центр искусств королевы Софии» и европейские коллекционеры. Как сообщает Москва 24, коллекция настолько обширна, что при доставке её пришлось разбить на три части.

Масштабная выставка одного из самых известных представителей сюрреализма организована культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнерстве с департаментом культуры Москвы. Экспозиция в «Манеже» будет доступна до 25 марта.

