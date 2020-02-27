Суд отказался отпустить мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
Суд в Хабаровске оставил под стражей Виктора Гаврилова, в январе оставившего своих детей в аэропорту «Шереметьево» с вещами из-за безденежья. Впоследствии мужчину обвинили по уголовной статье «оставление в опасности», а также заподозрили в краже и избиениях.
Смягчить меру пресечения просила защита Гаврилова. Сам мужчина заявил в суде, что от следователей не прятался и «проблем с ним не было», передает телеканал «360». Если его отпустят на свободу, он готов сразу снять жильё и устроиться на работу. «Я непьющий, у меня много профессий, я хочу заботиться о своих детях», - заявил Гаврилов.
Судья, однако, удовлетворила апелляцию адвокатов только частично, убрав из обвинения пункт о насильственных действиях. Таким образом, Гаврилов останется под арестом до 13 апреля.
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