Брошенных отцом в Шереметьево детей вернули матери
Двое мальчиков, которых отец в конце января оставил в аэропорту «Шереметьево», сейчас у матери. Об этом рассказал источник РИА Новости в министерстве образования Хабаровского края.
По его словам, оформленная на бабушку в Комсомольске-на-Амуре временная опека больше не действует. Собеседник добавил, что младшего ребёнка устроили в детский сад, старшего – в школу.
Отец мальчиков Виктор Гаврилов (на фото) оставил детей в столичном аэропорту с запиской, в которой объяснял свой поступок безденежьем и обещал забрать детей позже. Сам он уехал в ростовскую область, где через несколько дней сдался следователям.
Мать детей в разводе с Гавриловым. У женщины новая семья, она не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми, напоминает телеканал «360».
Гаврилов, которого следователи сначала отпустили, 11 февраля заявил, что находится в Москве. По его словам, он несколько раз виделся с детьми и общается с ними ежедневно.
Накануне стало известно, что Гаврилова задержали. Мужчину подозревают в избиении бывшей супруги и краже денег у знакомой, а также по статье «Оставление в опасности».
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