Суд отказался исключить Слепакова из реестра иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актёра и музыканта Семёна Слепакова в реестр иностранных агентов, сообщает ТАСС.
В Минюсте РФ указали, что суд пришёл к выводу, что шоумен получил поддержку от иностранного источника, а также создавал и распространял информацию, содержащую негативные мнения о спецоперации.
«Слепаков С.С. осуществлял политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», - добавили в ведомстве.
Суд решил, что Минюст действовал в пределах своей компетенции и согласно закону, а доводы музыканта были признаны несостоятельными.
Пресненский суд столицы оштрафовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru