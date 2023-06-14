Суд отказался исключить Слепакова из реестра иноагентов

В Минюсте РФ указали, что суд пришёл к выводу, что шоумен получил поддержку от иностранного источника, а также создавал и распространял информацию, содержащую негативные мнения о спецоперации.

«Слепаков С.С. осуществлял политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», - добавили в ведомстве.

Суд решил, что Минюст действовал в пределах своей компетенции и согласно закону, а доводы музыканта были признаны несостоятельными.

Пресненский суд столицы оштрафовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

