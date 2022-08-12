Суд отказался исключить Кара-Мурзу из списка иностранных агентов

Столичный Замоскворецкий суд отказал в удовлетворении иска политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) об исключении из списка иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд оставил Кара-Мурзу в СИЗО еще на два месяца

«Суд отказал в удовлетворении административного иска к Министерству юстиции», — отметили в учреждении.

Ранее Басманный суд продлил срок ареста Кара-Мурзы по обвинению в распространении ложных сведений о российских военных. Оппозиционного активиста оставили в СИЗО до 12 октября 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МоскваИноагентыСуд
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