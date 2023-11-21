Суд отказался исключить Дмитрия Муратова из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из списка иностранных агентов главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова.
Журналист подал соответствующий иск к Министерству юстиции России. Муратов заявил, что статус иноагента ему присвоили «абсолютно незаконно», передает РИА Новости.
Министерство юстиции России внесло Муратова в список иноагентов 1 сентября. В ведомстве заявили, что журналист участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов и распространял мнения, формирующие негативное отношение ко внешней и внутренней политике страны.
Министр юстиции РФ Констатин Чуйченко ранее сообщил, что из реестра иноагентов исключили более 60 юридических и физических лиц, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отказался исключить Дмитрия Муратова из списка иноагентов
- Депутат Альшевских: запрет на въезд в РФ для иноагентов противоречит закону
- СМИ: Ведущим премии «Золотой Граммофон» вместо Урганта станет Дмитрий Хрусталев
- Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в 27 лет
- Шойгу: Новые суда пополнят состав ближней морской зоны для ВМФ России
- В Госдуме предложили давать 200 тыс рублей родившим до 25 лет
- СМИ: Украинские перевозчики провели митинг на польской границе
- Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ
- Финляндия отказалась от ужесточения ограничений на российской границе
- Армения отказалась участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru