Суд отказался исключить Дмитрия Муратова из списка иноагентов

Журналист подал соответствующий иск к Министерству юстиции России. Муратов заявил, что статус иноагента ему присвоили «абсолютно незаконно», передает РИА Новости.

Министерство юстиции России внесло Муратова в список иноагентов 1 сентября. В ведомстве заявили, что журналист участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов и распространял мнения, формирующие негативное отношение ко внешней и внутренней политике страны.

Министр юстиции РФ Констатин Чуйченко ранее сообщил, что из реестра иноагентов исключили более 60 юридических и физических лиц, отмечает «Радиоточка НСН».

