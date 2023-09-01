Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов признан иноагентом

Министерство юстиции признало иностранным агентом главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова.

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В ведомстве заявили, что Муратов принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внутренней и внешней политике России.

Также в реестр иноагентов попали экономист Константин Сонин, комик Руслан Белый, журналист Денис Катаев, писатель Олег Радзинский и бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

На прошлой неделе Минюст исключил из списка иностранных агентов юридическое лицо российского информационного агентства «Росбалт», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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