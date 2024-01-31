Суд отказал в удовлетворении иска к комику Щербакову за мат на 15 млн рублей
Судья Зеленоградского суда Москвы отказал в удовлетворении иска в размере 15 миллионов рублей, который подал к комику Алексею Щербакову за нецензурные высказывания глава религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» Александр Морозов, сообщает РИА Новости.
Истец утверждал, что Щербаков в своих роликах на YouTube и «ВКонтакте» пропагандирует правонарушения и ассоциальное поведение. Кроме того, Морозов считает, что нецензурная брань оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию русских, русского мира, носителей русского языка и культуры, а также идет вразрез с приоритетами и принципами группы «Братство Морозов-Златоуст».
Помимо 15 млн рублей, он требовал обязать ответчика 88 раз публично и вслух зачитать принятое по делу решение суда.
Ранее суд отказался рассматривать иск к Анастасии Ивлеевой из-за «голой» вечеринки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru