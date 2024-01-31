Суд отказал в удовлетворении иска к комику Щербакову за мат на 15 млн рублей

Истец утверждал, что Щербаков в своих роликах на YouTube и «ВКонтакте» пропагандирует правонарушения и ассоциальное поведение. Кроме того, Морозов считает, что нецензурная брань оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию русских, русского мира, носителей русского языка и культуры, а также идет вразрез с приоритетами и принципами группы «Братство Морозов-Златоуст».

Помимо 15 млн рублей, он требовал обязать ответчика 88 раз публично и вслух зачитать принятое по делу решение суда.

Ранее суд отказался рассматривать иск к Анастасии Ивлеевой из-за «голой» вечеринки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

