Суд отказал следствию в аресте главы букмекерской компании «Мелбет»
Руководителю букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Такое решение вынес Тверской районный суд российской столицы. Таким образом, он отказался удовлетворить просьбу следствия об аресте подозреваемого.
В четверг, 4 апреля стало известно о задержании Ляпустина по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Предпринимателю, в частности, запретили покидать место жительства без согласования со следствием, пользоваться мобильным телефоном, интернетом.
Кроме того, он лишён права общаться со свидетелями по делу.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», поводом для уголовного разбирательства стало заявление в полицию от бывшего гендиректора букмекерской конторы Александра Градуленко. Он утверждал, что Ляпустин не выплатил ему дивиденды на сумму более 91 миллиона рублей по акциям, которые ему принадлежат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru