Суд освободил женщину, на выборах вылившую зеленку в урну с бюллетенями
Бутырский суд Москвы освободил от наказания москвичку Алину Невмянову, которая в ходе президентских выборов залила зеленкой урну с бюллетенями в столице. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Изначально суд признал женщину виновной по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Невмяновой назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселения. При этом было учтено время, проведенное москвичкой в СИЗО - один день в изоляторе за два дня в колонии-поселении.
«С учётом этого обстоятельства Невмянова была освобождения в зале суда», - говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ заявили, что получившего ранение ветерана спецоперации из Горловки Кирилла Сидорова мошенники из Украины пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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