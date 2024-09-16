Суд освободил женщину, на выборах вылившую зеленку в урну с бюллетенями

Бутырский суд Москвы освободил от наказания москвичку Алину Невмянову, которая в ходе президентских выборов залила зеленкой урну с бюллетенями в столице. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Изначально суд признал женщину виновной по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Невмяновой назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселения. При этом было учтено время, проведенное москвичкой в СИЗО - один день в изоляторе за два дня в колонии-поселении.

«С учётом этого обстоятельства Невмянова была освобождения в зале суда», - говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ заявили, что получившего ранение ветерана спецоперации из Горловки Кирилла Сидорова мошенники из Украины пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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