Суд освободил женщину, на выборах вылившую зеленку в урну с бюллетенями

Изначально суд признал женщину виновной по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Невмяновой назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселения. При этом было учтено время, проведенное москвичкой в СИЗО - один день в изоляторе за два дня в колонии-поселении.

«С учётом этого обстоятельства Невмянова была освобождения в зале суда», - говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ заявили, что получившего ранение ветерана спецоперации из Горловки Кирилла Сидорова мошенники из Украины пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

